РИАМО - 9 мар. Четыре зала появится в рамках реконструкции столичного кинотеатра «Бирюсинка», также планируют в здании сделать кафе и супермаркет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что в столице проведут реконструкцию кинотеатра «Бирюсинка» в Бирюлеве Западном.

«В нем будет кинокомплекс из четырех зрительных залов, предприятия быстрого обслуживания, кафе и супермаркет», - написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Как уточняется на официальном сайте мэра столицы, реставрация коснулась и других кинотеатров Москвы. Например, после капремонта в ноябре 2017 года открылась «Тула» сети «Москино». Это единственный кинотеатр и культурно-досуговый центр в районе Печатники, один из крупнейших на юго-востоке города. До 2013 года кинотеатр работал только на пленочном оборудовании, в марте 2014 года было установлено и цифровое.

В материале добавляется, что в развлекательный центр превратится и «Прага» на севере Москвы. В здании откроют кинокомплекс, детский развивающий центр, кафе и магазины. Облик здания останется привычным для жителей района: его характерные черты воссоздадут при помощи современных материалов, а выступающие части украсят стильными керамическими панелями.