РИАМО - 9 мар. Пассажирам московского метро помогут построить маршрут во время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии более 170 специалистов, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Десятого марта для присоединения новых станций к Люблинско-Дмитровской линии будут временно закрыты «Бутырская» и «Фонвизинская». С «Петровско-Разумовской» пассажиры смогут проехать только по Серпуховско-Тимирязевской линии. В обычном режиме метрополитен возобновит работу 11 марта в 05:30.

«Более 170 сотрудников транспортного комплекса Москвы помогут пассажирам построить маршрут во время закрытия северного участка Люблинско-Дмитровской линии метро. Они будут дежурить на 19 постах возле пяти станций метро», - говорится в сообщении.

Возле станций «Фонвизинская», «Бутырская», «Петровско-Разумовская», «Марьина Роща» и «Владыкино» будут дежурить 48 инспекторов центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена, порядка 100 представителей «Мосгортранса» и 24 работника ГКУ «Организатор перевозок».

Сотрудники транспортных предприятий помогут пассажирам найти остановки компенсационных автобусов, которые будут курсировать между станциями «Владыкино» и «Марьина Роща» и довозить пассажиров до закрытых станций «Бутырская» и «Фонвизинская».

«Для сохранения транспортной доступности районов, обслуживаемых закрытыми станциями, 10 марта с 05:10 до 01:55 будут курсировать 35 больших компенсационных автобусов «Мосгортранса» (бесплатный маршрут «КМ») с интервалом около 1 минуты. На них можно будет добраться от «Владыкина» до «Марьиной Рощи» и обратно, а также до закрытых станций «Фонвизинская» и «Бутырская», - уточняется в сообщении.

Компенсационные маршруты не идут до станции «Петровско-Разумовская». Проехать на эту станцию можно на метро: станция «Петровско-Разумовская» остается доступной в составе Серпуховско-Тимирязевской линии.

«Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» – три новые станции Люблинско-Дмитровской линии, ради присоединения которых к действующей системе метрополитена вводятся ограничения. После их открытия метро в шаговой доступности появится у жителей Бескудниковского района, улучшится транспортное обеспечение районов Западное и Восточное Дегунино.

Ежедневно порядка 150 тысяч пассажиров будут пользоваться тремя новыми станциями. При этом «Петровско-Разумовская» разгрузится в среднем на 20-30%, а станция Московского центрального кольца (МЦК) «Окружная» – на 40%.