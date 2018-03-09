РИАМО - 9 мар. Фасад здания Московского городского педагогического университета планируют отремонтировать, а корпуса здания перепланируют, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На востоке столицы отремонтируем Московский городской педагогический университет», - написал Собянин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что корпуса будут частично перепланированы, здание утеплят, а фасады – освежат.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов ранее сообщил, что для нормального развития города с точки зрения архитектуры необходимо изменить подходы к планированию городских кварталов, развивать конкуренцию среди архитекторов и осуществлять знаковые архитектурные проекты.