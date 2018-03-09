РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. Спортсмены МУ СШОР по лыжным гонкам заняли 11 первых мест на XXXV юбилейных соревнованиях по лыжным гонкам «Подольская лыжня» 8 марта в поселке Дубровицы в подмосковном Подольске, сообщается в группе школы в соцсети «ВКонтакте».

Более 500 человек приняло участие в XXXV юбилейных соревнованиях по лыжным гонкам «Подольская лыжня», эстафете 4х1,5 километра в рамках II комплексной спартакиады по месту жительства, спартакиаде трудовых коллективов и универсиаде студентов учреждений средне-профессионального и высшего образования Подольска.

«На «Подольской лыжне-2018» в поселке Дубровицы 8 марта спортсмены МУ СШОР по лыжным гонкам заняли практически все призовые места. В своих возрастных категориях первые места заняли Варвара Васильева, Егор Коршунов, Полина Будкина, Артем Латин, Елизавета Гром, Ирина Головатюк, Арсений Власов, Евгения Баранова, Арсений Монич, Елизавета Бормашенко, Владимир Фофонов», - говорится в сообщении.

Второе место у Дарьи Еприкян, Ильи Лоскутова, Анастасии Уховой, Радомира Подлесных, Екатерины Матвеевой, Ивана Новокщенова, Полины Деменковой, Валентина Тимохина, Екатерины Лишенко, Даниэля Борисенко, Александра Тихонова, Виктора Карпова.

Третье место у Ксении Климовой, Федора Новокщенова, Алины Сидоровой, Константина Асташкина, Софьи Чапкиной, Николая Лащикова, Алины Соломатиной, Никиты Баглаева, Валерии Зайцевой, Романа Королева, Василия Васильева.

В честь 35-летия лыжни организовали спортивный праздник. Награждение победителей и призеров проводил председатель комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Сергей Сабинин.

Президент Федерации лыжных гонок Московской области Татьяна Аникеева наградила грамотой от Федерации лыжных гонок России главного тренера МУ СШОР по лыжным гонкам Подольска Александра Ефимова в честь его 60-летия. Его также поздравил первый замглавы Подольска Виктор Чуб.

Открытые XXXV традиционные соревнования по лыжным гонкам «Подольская лыжня» посвятили памяти председателя спортивного клуба «Космос» Нины Федотовой, тренера по лыжному спорту Виктора Сафронова и мастера спорта СССР Александра Ефимова.