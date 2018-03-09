РИАМО - 9 мар. Доследственную проверку организовали в Талдомском районе Подмосковья по факту смерти троих человек, которые могли погибнуть из-за утечки газа, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

В пятницу утром в доме, расположенном на дачном участке вблизи деревни Шатеево Талдомского района, обнаружены тела супругов и их шестилетней дочери без криминальных признаков смерти.

«По данному факту следственным отделом по городу Талдом ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки и на место происшествия выехали следователи и криминалисты», - говорится в сообщении.

По данным следствия, семья из Москвы приехала на дачный участок на праздничные выходные. Предварительная причина их смерти – отравление газом.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники Следственного комитета. Установлено, что в доме порядок не нарушен.

«В ближайшее время к осмотру подключатся сотрудники газовой службы для определения возможной утечки газа либо неисправности газового оборудования, либо неправильного подключения переносного газового прибора. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела», - добавляется в материале.