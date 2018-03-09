РИАМО - 9 мар. Мужчина попал в больницу с ножевым ранением после нападения на него неизвестных, которые ограбили его, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, в полицию поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Туристская, 15.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в указанную квартиру ворвались двое неизвестных, которые предметом, похожим на нож, причинили мужчине колото-резаные ранения бедра, открыто похитили телефон сотовой связи и 5 тысяч рублей, скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавшего госпитализировали. По данному факту проводится проверка.