РИАМО - 9 мар. Фермеры из нескольких регионов России приняли участие в тематической ярмарке «8 Марта» в подмосковных Химках, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В подмосковных Химках проходит праздничная тематическая ярмарка под названием «8 Марта». Свои товары представили фермеры из Московской, Липецкой, Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Орловской и Тульской областей», - говорится в сообщении.

Ярмарка продолжит свою работу до 11 марта. Приобрести товары от отечественных сельхозпроизводителей можно в микрорайоне Сходня, по улице Чапаева, вблизи дома №1 и по проспекту Мельникова, вблизи дома №2Б.

По традиции, на ярмарках организована развлекательная программа. Индивидуальные предприниматели, представители фермерских и личных подсобных хозяйств представили покупателям сельскохозяйственную продукцию и товары текстильной промышленности.