РИАМО - 9 мар. Неизвестные обокрали фирму в Москве, занимающуюся продажей косметики, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 8 марта в полицию поступило сообщение о краже по адресу: 2-й Силикатный проезд, дом №14, корпус 1, строение 20.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что совершена кража товара из офиса индивидуального предпринимателя (продажа косметики)», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб будет установлен после инвентаризации. По данному факту проводится проверка.