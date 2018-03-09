РИАМО - 9 мар. В России будет создана высокоточная система прогнозирования погоды во всех крупных мегаполисах, что позволит за несколько часов оповещать население об особо опасных явлениях погоды, первые версии появятся в Москве, сообщается на сайте «Метеовести».

«Пионером в этом эксперименте выступит Москва. Через три года для столицы планируют сформировать систему, позволяющую прогнозировать погоду чуть ли не для каждой улицы. Создадут и «штормовой контур», который позволит отслеживать опасные явления на подступах к городу. Далее эту систему распространят на все города-миллионники», - говорится в сообщении.

Как отметил глава Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко, прогнозы с высоким пространственным разрешением появятся скоро и для большей части страны. В Москве в рамках подписанной со столичным департаментом ЖКХ трехлетнй программы планируется создать систему прогнозирования и оповещения населения о краткосрочных быстроразвивающихся опасных метеорологических явлениях.

Яковенко уточнил, что первоочередная задача заключается именно в предупреждении жителей об опасных явлениях, которые могут развиваться быстро - в течение нескольких часов. Для этого планируется создать плотную сеть для получения метеоданных как на территории города, так и на дальних и ближних подступах к нему.

«Для этого нужно будет провести большую работу: поставить метеостанции «штормового кольца», разместить метеорологические локаторы, автоматические метеостанции. Кроме того, мы сможем интегрировать с нашей системой данные, которые будут поступать от других ведомственных систем, со станций, которые сотовые операторы размещают на своих вышках», - сказал Яковенко.

Такая система появится не только в Москве. На совещании у президента было дано поручение Росгидромету совместно с МЧС рассмотреть следующим этапом установку такой системы в 15 городах-миллионниках.

Мегаполисы должны быть оборудованы такими системами прогнозирования в первую очередь, поэтому работа и начата с них. Хотя аграриям, к примеру, тоже интересны такие прогнозы. Но не в плане краткосрочности, а в плане повышения пространственного разрешения прогнозов. Сельскохозяйственным холдингам не нужен прогноз в целом по району, они хотят знать, какая погода будет на их поле.