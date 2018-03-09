РИАМО - 9 мар. В Талдомском районе Подмосковья обнаружили три трупа, среди них один несовершеннолетний, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Ранее СМИ сообщали об отравлении трех человек угарным газом в Талдомском районе Подмосковья.

«Подтверждаем факт обнаружения трех тел в Талдомском районе Московской области. Среди них один несовершеннолетний», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту Следственный комитет проводит проверку.