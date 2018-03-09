РИАМО – 9 мар. Режиссер Дэвид Чейз снимет приквел культового сериала «Клан Сопрано», сценарий приобрела компания New Line Cinema, передает Газета.ru.

«Компания New Line Cinema приобрела сценарий с рабочим названием «Множество святых из Ньюарка», - говорится в сообщении.

Действие фильма будет разворачиваться в 60-х годах XX века, когда в Ньюарке происходили беспорядки и столкновения между афроамериканцами и итальянцами.

«Клан Сопрано» — культовый американский криминально-драматический телесериал, созданный Дэвидом Чейзом и транслировавшийся на канале HBO.