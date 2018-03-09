РИАМО - 9 мар. В новой Москве следователи выясняют обстоятельства убийства мужчины, тело которого с травмой головы нашли в квартире в поселении Новофедоровское, сообщается на сайте ГСУ СК России по столице.

По данным следствия, днем 8 марта в квартире жилого дома, расположенного в поселении Новофедоровское в Москве, было обнаружено тело 47-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и лица, причастного к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - говорится в сообщении.