РИАМО - 9 мар. В мэрию Москвы поступила заявка о проведении акции «Забастовка избирателей» 18 марта в день проведения выборов президента России, организаторам предложили провести другое мероприятие, сообщил РИАМО в пятницу руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимир Черников.

«К нам поступила заявка об акции («Забастовка избирателей» 18 марта - ред.). Мы отправили уведомление организаторам о том, что в таком варианте мы не можем согласовать им заявку. Мы предложили им провести мероприятие в «Сокольниках», но для этого они должны поменять цель мероприятия», - сказал Черников.

Он отметил, что изначально организаторы акции планировали провести мероприятие в центре Москвы.

«Они не имеют права по закону в этот день проводить такую акцию, потому что закон о выборах четко обозначает, что любая агитация - либо за, либо против - запрещена», - пояснил Черников.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.