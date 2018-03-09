РИАМО - 9 мар. Тело неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти нашли в подъезде дома в подмосковной Балашихе, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Восьмого марта в 13:40 в подъезде на улице Зеленая в Балашихе без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что полиция принимает меры для установления личности неизвестного. По данному факту проверку проводят следователи.