РИАМО - 9 мар. Москва обошла европейские города по количеству машин для каршеринга, ими ежедневно пользуются около 25 тысяч раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, осенью 2015 года был запущен «Московский каршеринг».

«Услуга стала популярной - ежедневно горожане берут эти машины около 25 тысяч раз. До конца года общий парк авто для краткосрочной аренды составит не менее 10-15 тысяч», - написал Собянин в Twitter-аккаунте.

Он добавил, что по этому показателю Москва уже обошла все европейские города.

Каршеринг – это система поминутной аренды автомобилей. Она начала работать в столице в сентябре 2015 года. Арендовать машину могут автолюбители не моложе 21 года с водительским стажем не менее двух лет. В настоящий момент в столице работают операторы «Делимобиль», Car5, Anytime, YouDrive, EasyRide, BelkaCar, «Карусель» и Carenda, а также «Яндекс.Драйв».