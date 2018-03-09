РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 9 мар. Житель подмосковного Дзержинского пожаловался на нехватку врачей-стоматологов в городской поликлинике и трудности записи к ним, об этом он сообщил в комментариях на официальном аккаунте главы муниципалитета Виталия Панаморенко в Instagram.

«Почему у нас так не хватает стоматологов в нашей поликлинике? Откололся передний зуб перед праздниками. С нескольких попыток записали на 10 апреля. Настроение по нулям», - пояснил житель города.

По словам заместитель главы города Дзержинского Надежды Удельновой, которая ответила на жалобу, стоматологическая поликлиника полностью укомплектована. На сегодняшний день два доктора на больничном и еще один доктор на учебе.

«С выходом врачей на работу запись будет отработана. Извините за временные неудобства. При острой боли вас примут без записи», - пояснила Удельнова.