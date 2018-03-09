РИАМО - 9 мар. Проверку проводят по факту нападения на женщину на севере Москвы, неизвестный ранил ее ножом и сбежал с места происшествия, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 8 марта вечером в полицию поступило сообщение о криках о помощи по адресу: улица Большая Академическая, 23А.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный по указанному адресу предметом, похожим на нож, причинил колото-резаные ранения головы женщине, которая нарядом скорой медпомощи госпитализирована в медучреждение», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту проводится проверка.