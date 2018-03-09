РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 мар. В Центральном дворце культуры подмосковного Королева 10 марта впервые пройдет «Весенний бал», гостей мероприятия ждут выступления городских творческих коллективов и мастер-классы по танцам, сообщается в новостном аккаунте администрации городского округа в Instagram.

«Весенний бал» состоится в Королеве впервые. В нем сможет принять участие каждый желающий.

«Первый «Весенний бал» пройдет в Центральном дворце культуры имени Михаила Калинина. Гостей ждет прекрасная музыка, теплая атмосфера, выступления городских творческих коллективов, а также преподаватели танцевального мастерства, которые научат азам самых популярных старинных и современных танцев», - говорится в сообщении.

Все желающие смогут принять участие в викторинах, конкурсах и получить призы, а представительниц прекрасной половины с первым весенним праздником поздравят космонавты, которые сейчас готовятся к старту на космодроме «Байконур».

Также, в завершение бала будет выбрана «Мисс вечера», а обменяться впечатлениями можно будет на небольшом фуршете.

Организаторы бала ждут дам в вечерних платьях ниже колен и мужчин в костюмах или рубашках с длинными рукавами, в галстуках. Сбор гостей во дворце в 11:00, начало торжества в 12:00.