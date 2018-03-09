РИАМО - 9 мар. На юго-западе Москвы у безработной женщины украли автомобиль Porsche Macan стоимостью около 3,5 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 8 марта в 14:18 на службу «02» от неработающей женщины 1976 года рождения поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: Новоясеневский проспект, дом №9.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 22:.00 7 марта до 14:00 8 марта неизвестный совершил кражу принадлежащего заявительнице. автомобиля Porsche Macan», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 3,45 миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража».