РИАМО - 9 мар. Труп неизвестной женщины без внешних признаков насильственной смерти нашли в гараже в подмосковном Подольске, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Восьмого марта в 17:24 в гаражном боксе на улице Народная в Подольске без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестной женщины», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что полиция принимает меры для установления личности неизвестной. По данному факту проверку проводят следователи.