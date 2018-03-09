РИАМО - 9 мар. Неизвестный мужчина в ходе конфликта ранил ножом администратора караоке-бара на проспекте Вернадского в столице, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Он уточнил, что 8 марта в 03:28 на службу «02» от граждан поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: проспект Вернадского, дом №41 строение 3.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 8 марта в 03:00 в караоке-баре по указанному адресу неизвестный в ходе конфликта с администратором бара 1975 года рождения неустановленным предметом причинил последнему проникающее колото-резаное ранение передней брюшной стенки, скрылся», - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшего нарядом скорой помощи госпитализировали в мед учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 стать 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».