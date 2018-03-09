РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мар. Начинающий боксер из подмосковных Люберец Денис Корнишев прошел жесточайший отбор и поступил в школу олимпийского резерва Москвы, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель общественной организации развития физической культуры и спорта «Титан-Любер» Александр Сметанин.

«Наша организация 8 марта дала путевку в спортивную жизнь талантливому спортсмену, мастеру спорта по панкратиону Денису Корнишеву. Он теперь обучается в одной из самых авторитетных боксерских олимпийских школ «Трудовые резервы», - сказал Сметанин.

Он подчеркнул, что Корнишев был принят в эту школу при активном участии знаменитого тренера по боксу Александра Ветрова, который заботится о подрастающем поколении, и учредителей организации «Титан-Любер» Анатолия Сербина и Александра Воронцова.

«Люберецкий спортсмен прошел жесточайший отбор, чтобы попасть в эту школу. Он спокойно и достойно выполнил все испытания. Тренировки в этой школе дадут молодому спортсмену выступать на соревнованиях мирового уровня, для него это карьерный рост», - добавил Сметанин.