РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. Жительница подмосковного Подольска второй раз пожаловалась на высокую цену и плохое питание в детском саду горокруга, ей разрешили платить меньше, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на высокую цену на питание в детском саду №58 на улице Филиппова, где с января подняли цену на питание до 192 рублей в день. Например, на завтрак дети получают половник каши и чай, на обед хоть и три блюда, но выход небольшой, а на полдник печенье и стакан кефира. Поставщиком услуги является МУП «Подольский комбинат питания и оптово-розничной торговли» (МУП «ПКП и ОРТ») во главе с директором Игорем Винокуровым.

«Повторное обращение, поступившее в администрацию горокруга Подольск через «Единую книгу жалоб и предложений Московской области» по вопросу питания для детей в МОУ НШДС №58 по адресу: Подольск, улица Филиппова, 3а, рассмотрено. По информации МУП «ПКП и ОРТ», вы вправе приобретать обед по цене 102 рубля 50 копеек при предварительном сообщении о присутствии ребенка с ежедневной оплатой заведующему производством образовательного учреждения», - говорится в сообщении.

Для получения более подробной информации по данному вопросу жительницу пригласили в администрацию горокруга Подольск в кабинет №142.