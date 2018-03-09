РИАМО - 9 мар. Полицейские обнаружили труп мужчины с тупыми травмами головы в квартире в деревне Зверево в новой Москве, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу источник в правоохранительных органах столицы.

По его словам, 8 марта в 13:30 в МО МВД поступило сообщение о том, что не выходит на связь и не открывает дверь в квартиру по месту жительства сотрудник одной из столичных организаций 1971 года рождения, проживающий по адресу: Москва, поселение Новофедоровское, деревня Зверево, 140.

«После вскрытия входной двери сотрудниками МЧС прибывшими на место сотрудниками полиции в комнате квартиры по указанному адресу с тупыми травмами головы обнаружен труп мужчины, смерть которого наступила около 12 часов назад. Труп направлен в танатологическое отделение (морг) №2», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».