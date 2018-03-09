РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 мар. Команда девочек из гимназии №17 подмосковного Королева заняла первое место на решающем этапе областных соревнований по мини-футболу, написал глава городского округа Александр Ходырев в Instagram.

Областные соревнования по мини-футболу проходили в четыре этапа, начиная с 1 сентября. Матчи четвертого, решающего этапа, состоялись 8 марта в УСМ «Подмосковье» в Щелкове.

«Команда девочек 2006-2007 годов рождения из гимназии №17 заняла первое место на IV этапе соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций в Московской области в 2017-2018 году! Соревнования проходили в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». Теперь они отправятся защищать московский регион на всероссийские соревнования. Поздравляю спортсменок и желаю дальнейших побед!» - написал Ходырев.

Команда гимназии №17 девочек 2004-2005 годов рождения заняла второе место в соревнованиях в своей возрастной категории.

Общероссийский проект «Мини-футбол в школу» создан с целью увеличения двигательной активности и укрепления здоровья школьников путем внедрения мини-футбола в систему внеклассной физкультурно-оздоровительной работы образовательных учреждений.