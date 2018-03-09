РИАМО - 9 мар. Пожар произошел в административном здании на улице Каспийская в Москве, загоревшуюся мебель оперативно потушили, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

В пятницу в 10:51 в оперативную дежурную службу центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: улица Каспийская, дом 36, строение 2.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горение происходит в административном здании на втором этаже. Подразделения приступили к тушению возгорания», - говорится в сообщении.

Благодаря принятым мерам в 11: 21 возгорание мебели на площади 15 квадратных метров было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало.