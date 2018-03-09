РИАМО - 9 мар. Работы по уборке и вывозу снега в Москве продолжаются в непрерывном режиме, в работе задействованы около 10 тысяч единиц спецтехники, сообщил в пятницу журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Всего в работах задействовано порядка 10 тысяч единиц специальной и снеговывозящей техники», - сообщил Бирюков.

Он добавил, что в ликвидации последствий снегопада на улицах и во дворах участвуют более 40 тысяч рабочих ручной уборки и около 12 тысяч кровельщиков, занятых очисткой скатных крыш.

Снегопад в начале февраля принес в Москву 49 сантиметров за три дня при месячной норме 36 сантиметров. В первые выходные марта выпал 21 сантиметр снега при месячной норме 34 сантиметра.