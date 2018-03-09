РИАМО - 9 мар. На Московской железной дороге электропоезд Дедовск - Львовская задержали на 1,5 часа в связи с травмированием человека, сообщается в Telegram-аккаунте ЦППК.

«Внимание! Задержан поезд 6451/6452 (Дедовск - Львовская) на 1 час 34 минуты», - говорится в сообщении.

Предварительной причиной задержки состава является травмирование человека при несанкционированном проходе через железнодорожные пути.

«Просим вас быть внимательными и соблюдать требования безопасности и правила поведения на железной дороге», - подчеркивается в аккаунте.