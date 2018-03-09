РИАМО - 9 мар. Неизвестный нанес мужчине несколько ножевых ранений в ходе драки на северо-востоке Москвы, пострадавший скончался, сообщил РИАМО в пятницу источник в правоохранительных органах столицы.

По его словам, 8 марта в 20:17 на службу «02» от граждан поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Череповецкая, дом 4, корпус 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции с множественными колото-резаными ранениями тела обнаружен труп мужчины 1989 года рождения, проживавшего по данному адресу, смерть которого наступила около 30 минут назад. Труп направлен в танатологическое отделение (морг) №7», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по указанному адресу неизвестный в драке неустановленным предметом причинил ранения пострадавшему и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», заключил собеседник.