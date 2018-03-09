РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. В усадьбе «Ивановское» подмосковного Подольска в пятницу должны были показать инсценировку празднования Международного женского дня в советскую эпоху в интерьере усадебной коммуналки «Мы из СССР», но ее перенесли на 1 апреля, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия.

В интерьерах выставки «Коммунальная история усадьбы Ивановское» гостям собираются показать новую ретро-инсценировку женского праздника. Мероприятие проходит в рамках программы «Мы из СССР».

«Мероприятие 9 марта в 14:30 в рамках программы «Мы из СССР» в связи с заболеванием организатора переносится на 1 апреля. Приносим свои извинения», - сказал собеседник.

Зрителям покажут, как отмечали женский праздник в советское время. Для гостей проведут модное буфф-дефиле в нарядах того времени с комментариями ведущего и видеорядом. Завершится праздник в бывшем усадебном клубе дискотекой. Участники услышат шлягеры 50-80-х годов ХХ века. Хиты прозвучат на пластинках и магнитных лентах.

Организаторами праздника выступили АНО агентство культурных и туристских инициатив «Наш уездъ», клуб любителей старинных автомобилей «Ретромобиль», творческое пространство «Мамин лад», Федеральный музей профессионального образования.