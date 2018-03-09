РИАМО - 9 мар. Возгорание произошло в квартире в подмосковном Долгопрудном, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В пятницу в 00:22 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Долгопрудный, улица Текстильная, дом №18.

«В 01:00 - ликвидация. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

К тушению пожара в квартире в Долгопрудном привлекались 12 человек и три единицы техники.