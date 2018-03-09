РИАМО - 9 мар. На 108-м километре МКАД произошло два ДТП, одно из них с участием фуры, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по столице.

«МКАД, 108-й километр, внутренняя сторона: произошло два ДТП - легковой автомобиль столкнулся с фурой, также еще два легковых автомобиля столкнулись. Информация о пострадавших уточняется», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте аварий работают врачи, которые осматривают людей.