РИАМО - 9 мар. В подмосковном Пушкине произошло ДТП с участием легкового автомобиля и кареты скорой помощи, пострадали три человека, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«На Учинской улице в Пушкине произошло ДТП с участием легкового автомобиля и каретой скорой помощи. Пострадали три человека, от госпитализации отказались», - сказал собеседник агентства.

Собеседник отметил, что ДТП произошло вечером 8 марта. По факту аварии проводится проверка.