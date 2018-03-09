РИАМО - 9 мар. Во время командировки в столице скоропостижно скончался генеральный директор республиканского информационно-издательского холдинга «Сахамедиа» Кирилл Алексеев, сообщается на сайте медиахолдинга.

«На 49-м году жизни в Москве во время командировки скоропостижно скончался генеральный директор республиканского информационно-издательского холдинга «Сахамедиа» Кирилл Алексеев», - говорится в сообщении.

«Сахамедиа» приносит искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам Алексеева.

Алексеев родился 1 июня 1969 года в Якутске. В 1995 году вместе с единомышленниками создал республиканский общественно-политический еженедельник «Наше время», был его главным редактором. Также работал гендиректором телерадиокомпании «Столица», издательского дома «Наше время». С ноября 2012 года - гендиректор республиканского информационно-издательского холдинга «Сахамедиа».