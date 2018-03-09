РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 мар. Участковые уполномоченные полиции УМВД России по городскому округу Королев поздравили женщин города с 8 Марта и подарили им цветы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские Королева присоединились к ежегодной всероссийской акции МВД России «8 Марта – в каждый дом» и поздравили женщин, проживающих на обслуживаемых участках с праздником.

«Сотрудники полиции вручили женщинам цветы и пожелали весеннего настроения и счастья. Участковые уполномоченные полиции напомнили женщинам о необходимости соблюдения мер личной безопасности и своевременного обращения к ним за правовой помощью и оставили номера телефонов, по которым нужно звонить в случае необходимости», - говорится в сообщении.

В ответ на поздравления полицейские услышали в свой адрес теплые слова благодарности.

Международный женский день отмечается 8 марта. Дата праздника была утверждена на II международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене в 1910 году. В этот день все представительницы прекрасного пола принимают поздравления от мужчин. Обязательный атрибут праздничного дня - букет тюльпанов или веточка мимозы.