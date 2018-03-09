РИАМО - 9 мар. Сотрудники столичной полиции не допустили грубых нарушений общественного порядка на футбольном матче ЦСКА – «Лион» на стадионе «ВЭБ-Арена», сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Восьмого марта на стадионе «ВЭБ-Арена» прошел матч 1/8 финала лиги Европы между командами ЦСКА и «Лион». Российские футболисты уступили французам со счетом 0:1.

«Столичными полицейскими совместно с сотрудниками Росгвардии и представителями общественности обеспечена охрана правопорядка и безопасности при проведении футбольного матча между командами ФК ЦСКА (Москва, Россия) и «Лион» (Лион, Франция)», - говорится в сообщении.

Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка в ходе спортивного мероприятия не допущено.