РИАМО - 9 мар. Пожар произошел в торговом помещении на площади 3 квадратных метра на севере Москвы, возгорание потушили, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«Пожарно-спасательные подразделения в 01:44 ликвидировали возгорание в неработающем торговом помещении товаров народного потребления на площади 3 квадратных метра», - говорится в сообщении.

Возгорание произошло по адресу: улица Верхняя Масловка, дом №21. В результате пожара пострадавших нет.