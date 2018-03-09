РИАМО - 9 мар. Специалисты готовят предложения по экстренной дегазации полигона «Ядрово» в подмосковном Волоколамске, новую карту полигона оборудуют системами дегазации, сбора и очистки фильтрата, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

По словам первого заместителя министра экологии и природопользования региона Павла Кириллова, старое тело полигона будет закрыто, увеличена поставка на него чистых грунтов для локализации несанкционированных выбросов свалочного газа, в дальнейшем оно будет рекультивировано. В начале следующей недели будет представлена подробная дорожная карта всех необходимых мероприятий.

«Сейчас эксперты с помощью специальной аппаратуры устанавливают локации залповых выбросов свалочного газа для их экстренного блокирования. В течение трех месяцев будут ликвидированы все подобные места утечки газа. Новая карта полигона будет оборудована системами дегазации, сбора и очистки фильтрата согласно мировым стандартам, обеспечивающим безопасную эксплуатацию полигона», - говорится в сообщении.

Полигон «Ядрово» эксплуатируется с 1979 года. За это время на его территории не проводились мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду. В рамках утвержденной инвестиционной программы руководство ООО «Ядрово» обязано было установить систему дегазации в 2018-2019 годах. Но в связи с жалобами на неприятный запах решено провести эти мероприятия в ближайшие месяцы.

«Такая инициатива была поддержана на встрече с активом Волоколамского района: депутатами, представителями общественной палаты, инициативными жителями. В скором времени специалисты представят предложения по экстренной дегазации полигона», - добавил Кириллов.

Он уточнил, что на сегодняшний день ситуация на полигоне требует четких и оперативных действий, эксперты Минэкологии работают в круглосуточном режиме, только так можно выполнить достигнутые договоренности. При этом несанкционированные акции, имеющие провокационный характер, ничего иного, как вреда для работы специалистов принести не могут.

Для предупреждения экстренных ситуаций по периметру полигона установлен круглосуточный экологический контроль. Также станции автоматического мониторинга в течение десяти дней будут установлены в городе и в ближайших населенных пунктах, а информация с них будет доступна круглосуточно в автоматическом режиме.