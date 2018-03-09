РИАМО - 9 мар. Российский футбольный клуб ЦСКА на своем поле уступил французскому «Лиону» со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала лиги Европы, сообщает ТАСС.

«Гол на 68-й минуте забил Марсело. Двое игроков ЦСКА получили в матче желтые карточки. На 30-й минуте предупреждение получил защитник команды Кирилл Набабкин, на 59-й минуте - полузащитник Бибрас Натхо», - говорится в сообщении.

На матч с французами из-за травм не смогли выйти защитники Георгий Щенников (был в заявке), Марио Фернандес и Виктор Васин. Кроме того, защитник Василий Березуцкий пропустил игру из-за дисквалификации.

Матч начался с минуты молчания в память о футболисте и капитане итальянской «Фиорентины» Давиде Астори. Он скоропостижно скончался 4 марта на 32-м году жизни.