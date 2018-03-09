РИАМО - 9 мар. За прошедшие сутки в Московской области зарегистрировали 15 возгораний, к ликвидации пожаров привлекли более 130 человек, сообщается в пятницу на сайте Главного управления МЧС России по региону.

«Пожаров - 15. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 133 человека, 38 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали девять раз, при этом были спасены 11 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.