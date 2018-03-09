РИАМО - 9 мар. В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха опустится до минус 5 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«Днем в Москве и Подмосковье переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице - минус 1 - минус 3 градуса, по области - 0 - минус 5 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер ожидается восточного направления со скоростью 1-6 метров в секунду. Относительная влажность воздуха - около 59%. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

«Сегодня Московский регион останется на периферии антициклона, благодаря чему сохранится по-весеннему солнечная и сухая погода, но с температурным фоном на 2-3 градуса ниже климатической нормы», - отмечается в материале.