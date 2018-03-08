РИАМО - 8 мар. Власти Москвы в текущем году увеличили финансовую поддержку социальных проектов некоммерческих организаций (НКО) до 400 миллионов рублей, сообщается на официальнос сайте мэра столицы.

«Финансовую поддержку социальных проектов некоммерческих организаций (НКО) увеличили. На эти цели в 2018 году правительство Москвы выделит до 400 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин», - говорится в сообщении.

Мэр Москвы также принял решение об изменении названия «Конкурс субсидий Комитета общественных связей города Москвы» на «Гранты Мэра Москвы». Предложение о переименовании прозвучало 27 февраля, во Всемирный день НКО, на вручении наград 41 руководителю некоммерческих организаций столицы.

«Сильных НКО в Москве очень много, и конкуренция между ними растет. Мы рады, что Мэр согласился с предложением НКО об увеличении грантовой поддержки. Правильно, что наш конкурс будет переименован и НКО станут не просто победителями конкурса, но получателями гранта Мэра, это усилит престиж НКО среди горожан», — отметила председатель Комитета общественных связей Москвы Александра Александрова.

Столица занимает лидирующие позиции в России в сфере развития гражданского общества. В Москве зарегистрировано около 34 тысяч некоммерческих организаций. Из них более шести тысяч активно работают в социальной сфере. В последние годы возросло внимание к НКО со стороны правительства — конкурс, переименованный в «Гранты Мэра Москвы», станет еще одним важнейшим инструментом этой помощи.

В 2017 году в конкурсе приняли участие 687 организаций, победителем стал 181 проект. Объем субсидий в прошлом году составил 273 миллиона рублей. Подать заявки для участия в конкурсе грантов мэра Москвы НКО смогут уже в апреле.