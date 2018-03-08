РИАМО - 8 мар. Глава Одинцовского района Подмосковья Андрей Иванов дал старт 12-му ежегодному турниру по хоккею с шайбой «Кубок вызова» и посвятил его Международному женскому дню, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Вместе с ним команды-участницы турнира поприветствовал легендарный советский хоккеист, двукратный Олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира и 11-кратный чемпион СССР Борис Михайлов. По инициативе главы муниципалитета Андрея Иванова в этом году хоккейное первенство, которое проходит на базе Ледового дворца Одинцово, посвящено Международному женскому дню.

«В этом году мы проводим наш «Кубок вызова» уже в 12-й раз и посвящаем его 8 марта, всем нашим женщинам. И вместе с участниками нашего турнира поздравляем их с этим прекрасным праздником. Этот турнир любительский, но по мастерству, накалу, страстям он не уступает серьезным чемпионатам. Уверен, что встречи 12-го «Кубка вызова» доставят болельщикам настоящее удовольствие. <…> Хочу пожелать всем участникам турнира «Кубок вызова» показать свой лучший хоккей, лучшие навыки владения шайбой», - сказал Иванов.

По традиции за главный приз турнира сражаются шесть команд. Это действующий обладатель «Кубка вызова» команда «Спортима», «Газпромэкспорт», «ВТБ», «Газпромбанк», «Метеор» и московская команда «Тигры».

Стоит добавить, что игры 12-го «Кубка вызова» будут проходить на протяжении трех дней – с 8 по 10 марта. Вход на все встречи турнира свободный. В первый день турнира на тренировочной площадке прошли матчи группового этапа. В пятницу, 9 марта, в 12:00 и в 15:00 на основной арене состоятся матчи плей-офф. В заключительный день турнира, 10 марта, в 10:00 пройдут поединки за 5 и 6 места, в 12:00 – матч за 3 место, а в 15:00 на льду сойдутся команды-финалисты.

«Мы рады будем видеть на играх «Кубка вызова» наших уважаемых болельщиков. Продолжается модернизация инфраструктуры нашего Ледового дворца. Здесь появились новые раздевалки, теперь мы можем принимать любые турниры – для нескольких команд не будет проблем с логистикой. Хоккеисты это уже отметили. Кроме того, мы поменяли освещение, сделали еще более качественным ледовое покрытие. Так что наш Ледовый дворец готов принимать соревнования любого уровня», - отметил Иванов.

На сегодняшний день лидером по количеству побед на турнире является команда «Спортима» — пять раз хоккеисты клуба выигрывали кубок. Три победы на своем счету имеет «Газпром Экспорт», один раз в 2008 году этот кубок держали в руках хоккеисты «Метеора». И еще по разу его выигрывали зарубежные звезды НХЛ под руководством Игоря Ларионова — «L8 Stars» и хоккейная команда «Арктика».