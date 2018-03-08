РИАМО – 8 марта. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова поздравила женщин России с Международным женским днем и рассказала о важности материнства, передает в четверг Газета.ru.

«Все самое прекрасное расцветает в женщине, когда она становится мамой. Мне хочется сказать об особой миссии материнства. Мы часто говорим, что забота о детях — это забота о нашем будущем. А что же сделать и как правильно об этом будущем позаботиться? Вот для этого нужно услышать маму, услышать женщину», — сказала Кузнецова.

По ее словам, услышать маму — значит услышать будущее.

Ранее президент России Владимир Путин прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны...» в качестве поздравления с Международным женским днем.

Международный женский день отмечается 8 марта. Дата праздника была утверждена на II международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене в 1910 году. В этот день все представительницы прекрасного пола принимают поздравления от мужчин. Обязательный атрибут праздничного дня - букет тюльпанов или веточка мимозы.