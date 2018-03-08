РИАМО – 8 мар. Паралимпийские игры-2018 в Пхенчхане могут установить новый рекорд по количеству участников, передает в четверг Газета.ru.

«Эти игры будут рекордными, в них примут участие 567 спортсменов из 49 стран, в том числе Грузии, Таджикистана и КНДР — они впервые будут участвовать в зимних Паралимпийских играх»,- сказал президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.

Конечно, участие двух лыжников из КНДР чрезвычайно важно, это сильный посыл мира через спорт.

Также президент МПК сообщил, что на сегодняшний день на Паралимпийские игры продано 285 тысяч билетов.

«Мы достигли наших целей», — отметил Парсонс.

Паралимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 18 марта.