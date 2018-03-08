РИАМО - 8 мар. Проверку проводят по факту конфликта, который произошел между двумя мужчинами на северо-востоке Москвы, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он сообщил, что на службу «02» позвонил мужчина и сообщил о конфликте по адресу: улица Менжинского, дом 6.

«По предварительным данным, между двумя мужчинами по указанному адресу произошел конфликт, один из них был на легковом автомобиле и с места инцидента скрылся. Заявитель был препровожден сотрудниками полиции в территориальное подразделение для подачи заявления и сопутствующих объяснений», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту произошедшего ведутся поиски второго участника конфликта. На данный момент информации о пострадавших не поступала. Проводится проверка.