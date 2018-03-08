РИАМО - 8 мар. Энергетические компании и коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме в праздничные дни, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В мартовские праздники все коммунальные предприятия, энергетические компании и экстренные службы переведены на усиленный режим», - написал Собянин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что работы по вывозу снега не прекращаются.

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности на 9 марта из-за очень низкой температуры.