РИАМО - 8 мар. В Москве на Трофимовской эстакаде произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, в результате ДТП один человек погиб и двое пострадали, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по столице.

«Трофимовская эстакада, внешнее кольцо: грузовой автомобиль по неизвестной причине совершил столкновение с идущим впереди легковым автомобилем. В результате ДТП один человек скончался, двое пострадали», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.