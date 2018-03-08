РИАМО – 8 мар. Хоккеисты ЦСКА обыграли «Спартак» в четвертом матче двух московских команд в рамках серии одной восьмой финала плей-офф КХЛ и вышли в четвертьфинал, сообщает в четверг РИА Новости.

«Встреча, состоявшаяся в четверг на льду арены «Спартака», завершилась победой армейцев со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Единственную шайбу на 32-й минуте матча забросил Мэт Робинсон», - говорится в сообщении.

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин провел третий матч «на ноль» в нынешнем розыгрыше плей-офф, отразив 21 бросок.

Счет в серии до четырех побед стал 4:0 в пользу ЦСКА. Хоккеисты «Спартака» за четыре матча серии забросили одну шайбу.

ЦСКА в полуфинале Западной конференции сыграет против ярославского «Локомотива» или хельсинкского «Йокерита», если финский клуб обыграет в серии «Сочи». Матчи серии второго раунда плей-офф, в которой армейцы будут иметь преимущество своей площадки, пройдут 16, 17, 19, 20, и, если потребуется, 22, 24 и 26 марта.