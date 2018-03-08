РИАМО - 8 мар. Информация о падении глыбы льда на мужчину в центре Москвы не соответствует действительности, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы префектуры Центрального административного округа.

«Префектура ЦАО после проведенной проверки опровергает факт падения ледяной глыбы на мужчину по адресу Тверская-ямская, 4», - сказал собеседник агентства.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в центре Москвы на голову 30-летнему мужчине упала глыба льда. Инцидент произошел днем 8 марта на улице 4-я Тверская-Ямская.